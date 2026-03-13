A- A+

CONFLITO Trump diz que os EUA estão destruindo o Irã e têm poder de fogo incomparável Presidente norte-americano classificou ainda como uma "grande honra" poder matar líderes iranianos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta sexta-feira (13) que as forças americanas estão "destruindo totalmente o regime terrorista do Irã, militarmente, economicamente e de outras formas". "No entanto, se você ler o Falido New York Times, pensaria erroneamente que não estamos vencendo", afirmou, em publicação na rede Truth Social.

"A Marinha do Irã se foi, sua Força Aérea não existe mais, mísseis, drones e tudo o mais estão sendo dizimados, e seus líderes foram apagados da face da Terra", disse o presidente americano. "Temos poder de fogo incomparável, munição ilimitada e muito tempo."

Trump ainda chamou os líderes iranianos de "canalhas perturbados" que "têm matado pessoas inocentes em todo o mundo por 47 anos", desde a Revolução Islâmica de 1979. "Agora eu, como o 47º Presidente dos Estados Unidos da América, estou matando eles. Que grande honra é fazer isso", concluiu.

