ESTADOS UNIDOS Trump diz que os EUA lançaram ataques contra o Estado Islâmico na Nigéria Segundo Trump, a ofensiva teve como alvo integrantes do grupo extremista acusados de atacar cristãos no país africano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 25, que as Forças Armadas americanas realizaram "inúmeros ataques" contra terroristas do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria. A declaração foi publicada na rede social Truth Social.

Segundo Trump, a ofensiva teve como alvo integrantes do grupo extremista acusados de atacar cristãos no país africano. "Eu já havia avisado esses terroristas que, se não parassem de massacrar cristãos, pagariam um preço altíssimo, e esta noite foi o que aconteceu", escreveu o presidente.

Na mensagem, o presidente afirmou que os bombardeios foram executados pelo Departamento de Defesa dos EUA. Trump também reiterou que, sob sua liderança, o país não permitirá que o "terrorismo islâmico radical prospere".





Em tom irônico, Trump concluiu a publicação desejando "Feliz Natal a todos", inclusive aos "terroristas mortos".

Até o momento, autoridades americanas não divulgaram detalhes oficiais sobre a operação.

Um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Nigéria é um dos países mais populosos da África, com uma população dividida entre cristãos e muçulmanos.



