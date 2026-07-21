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GUERRA

Trump diz que os EUA 'não terminaram de jeito nenhum' sua campanha contra o Irã

A declaração do líder norte-americano ocorre em meio ao aumento dos conflitos entre o Irã

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Essa não é a primeira vez que o presidente dos EUA, Donald Trump, sobe o tom; ainda nesta semana, o líder norte-americano havia afirmado que o Irã pagaria pela morte de cada soldado americanoEssa não é a primeira vez que o presidente dos EUA, Donald Trump, sobe o tom; ainda nesta semana, o líder norte-americano havia afirmado que o Irã pagaria pela morte de cada soldado americano - Foto: Filip Singer / POOL / AFP

O presidente americano, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (21), que os Estados Unidos "não terminaram de jeito nenhum" sua campanha contra o Irã, após a décima noite consecutiva de bombardeios contra infraestruturas iranianas.

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"Se partíssemos agora, o Irã levaria 20, 25 anos para se reconstruir. Mas não terminamos de jeito nenhum", afirmou, durante uma conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

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