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GUERRA Trump diz que os EUA 'não terminaram de jeito nenhum' sua campanha contra o Irã A declaração do líder norte-americano ocorre em meio ao aumento dos conflitos entre o Irã

O presidente americano, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (21), que os Estados Unidos "não terminaram de jeito nenhum" sua campanha contra o Irã, após a décima noite consecutiva de bombardeios contra infraestruturas iranianas.

"Se partíssemos agora, o Irã levaria 20, 25 anos para se reconstruir. Mas não terminamos de jeito nenhum", afirmou, durante uma conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

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