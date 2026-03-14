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GUERRA

Trump diz que outros países "devem se ocupar" da segurança do Estreito de Ormuz

Segundo Donald Trump, os Estados Unidos coordenarão esses países para "tudo transcorra de forma tranquila"

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (14) que os países que dependem do petróleo transportado pelo Estreito de Ormuz devem assumir a responsabilidade de manter a passagem aberta, embora tenha declarado que os Estados Unidos auxiliariam nessa tarefa em meio aos ataques do Irã.

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"Os Estados Unidos derrotaram e aniquilaram completamente o Irã, tanto militar quanto economicamente, e de todas as outras formas, mas os países do mundo que recebem petróleo através do Estreito de Ormuz devem se ocupar dessa passagem, e nós ajudaremos, MUITO!", disse ele nas redes sociais.

"Os Estados Unidos também coordenarão com esses países para garantir que tudo transcorra de forma rápida, tranquila e bem", observou.

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