Dom, 07 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Trump diz que pedirá a Netanyahu que não retalie contra o Irã, segundo Axios

Lançamento de mísseis deste domingo foi o primeiro do Irã contra Israel desde a entrada em vigor de um cessar-fogo em 8 de abril

Reportar Erro
Trump também criticou os ataques de Israel contra Beirute neste domingo, dizendo que estava "descontente com isso".Trump também criticou os ataques de Israel contra Beirute neste domingo, dizendo que estava "descontente com isso". - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7) que vai ligar para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para exortá-lo a não responder aos recentes ataques iranianos contra Israel, informou o site Axios.

“Vou ligar para o Bibi (Netanyahu) agora mesmo e dizer a ele que não responde”, declarou Trump em uma entrevista por telefone, segundo relato Barak Ravid, repórter do Axios. "Os dois se divertiram. Israel lançou seu ataque e o Irã lançou seu ataque. Não precisa de outro", afirmou, de acordo com trechos que Ravid publicou no X.

O lançamento de mísseis deste domingo foi o primeiro do Irã contra Israel desde a entrada em vigor de um cessar-fogo em 8 de abril. Trump expressou preocupação de que os ataques atrasem as negociações.

Leia também

• Israel anuncia que continuará suas operacões "em todo o Líbano"

• Irã lança mísseis contra Israel pela primeira vez desde cessar-fogo de abril

• Com 100 dias de guerra, hostilidades entre Irã e Israel aumentam

"Os ataques iranianos não feriram ninguém. Tomara que Israel não vá retaliar. Se o Bibi reviver, isso simplesmente vai continuar como nos últimos 47 anos, ou nos últimos 3.000 anos", disse o presidente americano.

"Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que isso seja frustrado pelo que está acontecendo agora", acrescentou.

O presidente também criticou os ataques de Israel contra Beirute neste domingo, dizendo que estava “descontente com isso”.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter