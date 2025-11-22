UCRÂNIA
Trump diz que plano para a paz na Ucrânia não é oferta final
O presidente diz que os Estados Unidos estão tentando encerrar isso (a guerra)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que seu plano para encerrar a guerra na Ucrânia não é uma oferta final, e que espera que os combates sejam encerrados.
Ao ser questionado se sua proposta de 28 pontos - entre eles que a Ucrânia ceda território, reduza seu Exército e não ingresse na Otan - seria sua oferta final aos ucranianos, Trump respondeu que não.
"Estamos tentando encerrar isso. De uma forma ou de outra, temos que encerrar isso", declarou o republicano.