Dom, 23 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
UCRÂNIA

Trump diz que plano para a paz na Ucrânia não é oferta final

O presidente diz que os Estados Unidos estão tentando encerrar isso (a guerra)

Reportar Erro
Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que seu plano para encerrar a guerra na Ucrânia não é uma oferta final, e que espera que os combates sejam encerrados.

Leia também

• Moraes acabou com a diplomacia de Lula, diz advogado de Trump

• África do Sul inaugura cúpula do G20 sem Trump

• Ucrânia e EUA conversarão na Suíça sobre plano de Trump

Ao ser questionado se sua proposta de 28 pontos - entre eles que a Ucrânia ceda território, reduza seu Exército e não ingresse na Otan - seria sua oferta final aos ucranianos, Trump respondeu que não.

"Estamos tentando encerrar isso. De uma forma ou de outra, temos que encerrar isso", declarou o republicano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter