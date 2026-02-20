A- A+

TARIFAS Trump diz que pode bloquear comércio e impor embargos após decisão da Suprema Corte O presidente afirmou ainda que tem permissão para impedir que determinados países façam negócios nos Estados Unidos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a decisão da Suprema Corte que invalidou as tarifas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) não limita sua capacidade de restringir o comércio internacional e sinalizou que poderá recorrer a instrumentos ainda mais duros.

"Posso fazer qualquer coisa sob a IEEPA, só não posso cobrar", declarou, ao sustentar que mantém autoridade para bloquear transações, impor embargos e restringir licenças comerciais. Segundo ele, o tribunal indicou que o Executivo pode emitir licenças, mas não cobrar por elas - distinção que classificou como incoerente.

Trump afirmou ainda que tem permissão para impedir que determinados países façam negócios nos Estados Unidos e para proibir a entrada de produtos específicos no mercado norte-americano. "Posso destruir o comércio de outros países", disse.

Na avaliação do presidente, a decisão judicial acabará ampliando a arrecadação federal, uma vez que outras bases legais permitiriam tarifas de maior alcance. "Posso cobrar muito mais do que cobrava antes", afirmou.

O republicano voltou a enquadrar a disputa como questão estratégica, dizendo que o episódio envolve segurança econômica nacional e que seu governo continuará a agir para proteger o país contra práticas comerciais que considera prejudiciais.

