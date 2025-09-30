A- A+

SHUTDOWN Trump diz que pode fazer coisas "ruins" e "irreversíveis" para democratas durante shutdown Minutos antes da declaração, o presidente havia classificado a conversa com os líderes democratas do Congresso, como "boa" e afirmado que estava pronto para "ver o que acontece" quanto a paralisação

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país provavelmente terá uma paralisação nas atividades do governo (shutdown, em inglês), durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 30. O republicano frisou as diferenças nas prioridades da sua agenda e da oposição em diversos assuntos, como imigração e direitos de pessoas trans.

"Não queremos um shutdown, mas podemos fazer muitas coisas nele que serão ruins para democratas, e irreversíveis por eles. Podemos mudar orçamento de maneiras que não poderiam ser feitas antes, como cortar benefícios para milhares de pessoas", disse, acrescentando que este é um "risco" sendo tomado pela oposição.

Minutos antes, Trump havia classificado a conversa com os líderes democratas do Congresso, o deputado Hakeem Jeffries e o senador Chuck Schumer, como "boa" e afirmado que estava pronto para "ver o que acontece" quanto ao shutdown.

Sobre o anúncio de redução nos preços de medicamentos, o republicano afirmou pretende tarifar farmacêuticas que não fizerem um acordo com uma alíquota extra de 5% a 8%. Ele também reiterou que o governo está trabalhando para reduzir custos de seguros de saúde.

Ao ser questionado, Trump disse que não é contra a entrada total de imigrantes no país, mas que pretende manter as fronteiras fechadas. "Queremos imigrantes, mas que venham legalmente", pontuou.

O presidente também voltou a defender a interferência de tropas nacionais em cidades americanas para promover "mais segurança". "Governadores democratas deveriam estar nos implorando para enviar tropas", disse.



