Trump diz que pode permanecer na Europa após o G7 para assinatura de acordo com Irã
O presidente comentou que apoia o país persa ter acesso a "alguns" mísseis balísticos convencionais"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, para repórteres que pode permanecer na Europa após o fim da Cúpula do G7, na França, para a assinatura do acordo de paz com o Irã, prevista para sexta-feira, dia 19, na Suíça.
"Talvez eu fique por aqui até a assinatura", disse ele em coletiva de imprensa, acrescentando que não será necessário incluir uma cláusula não nuclear com força de execução no acordo com Teerã.
O presidente comentou que apoia o país persa ter acesso a "alguns" mísseis balísticos convencionais", o que ele afirmou ser uma das questões que as nações árabes do Golfo Pérsico ajudariam a resolver.
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"Estaremos trabalhando em um esforço paralelo com as nações do Golfo para abordar questões não nucleares, como os mísseis balísticos convencionais", frisou. Segundo ele, além da França e do Reino Unido, outros países agora querem fazer parte da força militar no Estreito de Ormuz.
Perguntado se conversou com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no G7, Trump respondeu que eles falaram sobre a designação de novas organizações terroristas pelos EUA, sem oferecer mais detalhes.