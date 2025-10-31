A- A+

TARIFAS Trump diz que pode retirar tarifa extra de 10% sobre China se houver progresso contra fentanil O americano afirmou que o acordo comercial com a China "vai ser maravilhoso e duradouro"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 31, que "adoraria eliminar" uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses, caso Pequim demonstre avanços no combate ao fentanil.

"Coloquei uma penalidade de 20% e tive uma ótima conversa sobre isso com o presidente Xi Jinping ontem (quinta-feira, 30). Gostaria de retirar os outros 10% assim que virmos resultados", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial.

O americano afirmou que o acordo comercial com a China "vai ser maravilhoso e duradouro". Trump reforçou que o entendimento com o país asiático inclui compras chinesas "em níveis que nossos fazendeiros nunca viram antes", estimadas em cerca de 25 milhões de toneladas de soja ao ano por três anos e outros produtos. "Sugiro que comprem tratores maiores e mais terras", afirmou.

Trump também elogiou os encontros com os líderes do Japão e da Coreia do Sul, dizendo que todos foram "incríveis" e que trilhões de dólares estão "voltando ao país".



Veja também