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Internacional Trump diz que poderia se reunir com líder norte-coreano durante sua viagem à China Presidente americano primeiro viajará para Manila, nas Filipinas, onde participará da cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) a partir de terça-feira (17)

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (16), que poderia se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante sua viagem à China, onde tem prevista uma cúpula com seus pares russo e chinês.

"Estaremos com o presidente Xi (...) Também nos reuniremos com o presidente Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong Un" na China, declarou na Casa Branca.

Trump primeiro viajará para Manila, nas Filipinas, onde participará da cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) a partir de terça-feira (17).

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