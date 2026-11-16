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Internacional

Trump diz que poderia se reunir com líder norte-coreano durante sua viagem à China

Presidente americano primeiro viajará para Manila, nas Filipinas, onde participará da cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) a partir de terça-feira (17)

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Donald Trump e Kim Jong Un em encontro na Coreia do NorteDonald Trump e Kim Jong Un em encontro na Coreia do Norte - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (16), que poderia se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante sua viagem à China, onde tem prevista uma cúpula com seus pares russo e chinês.

"Estaremos com o presidente Xi (...) Também nos reuniremos com o presidente Putin e poderíamos nos reunir com Kim Jong Un" na China, declarou na Casa Branca.

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Trump primeiro viajará para Manila, nas Filipinas, onde participará da cúpula da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) a partir de terça-feira (17).

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