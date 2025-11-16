NEGOCIAÇÃO
Trump diz que poderia ''ter algumas discussões'' com Maduro
"Eles gostariam de conversar", acrescentou Trump
O presidente americano Donald Trump mencionou neste domingo (16) a possibilidade de realizar conversas com o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro.
O comentário de Trump acontece em meio a seu destacamento militar no Caribe e no Pacífico, que inclui o porta-aviões USS Gerald R. Ford.
"Poderíamos ter algumas discussões com Maduro e ver o que acontece", declarou Trump aos jornalistas no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida.
"Eles gostariam de conversar", acrescentou.