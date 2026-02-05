A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump diz que precisava de vitórias eleitorais para alimentar 'seu próprio ego' "Eu teria ficado com um ego ferido pelo resto da minha vida", disse o presidente, em caso de ter perdido as eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eleito duas vezes para o cargo mais alto de seu país, mas que ainda se recusa a reconhecer sua derrota em 2020, declarou nesta quinta-feira (5) que precisava vencer nas urnas para satisfazer seu ego.

"Manipularam a segunda eleição. Eu tinha que ganhá-la. Precisava dela para o meu próprio ego", disse o republicano durante um discurso no National Prayer Breakfast, um evento anual realizado em fevereiro que reúne membros do Congresso, líderes religiosos e convidados internacionais.

"Eu teria ficado com um ego ferido pelo resto da minha vida", acrescentou o presidente.

Ao que parece, Trump se referia à sua campanha de reeleição de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden em uma disputa bastante acirrada.

"Agora eu realmente tenho um grande ego. Vencer estes lunáticos foi incrível", acrescentou o bilionário de 79 anos.

Após derrotar com facilidade a democrata Kamala Harris nas eleições de 2024, o republicano insiste que venceu em 2020, apesar de os tribunais americanos terem confirmado de forma inequívoca a validade do pleito.

O episódio mais recente desta campanha foi a operação em um centro eleitoral no estado sulista da Geórgia por parte do FBI na semana passada.

Em 28 de janeiro, agentes do FBI apreenderam 700 caixas de documentos eleitorais, incluindo cédulas de votação, no condado de Fulton, uma jurisdição na área de Atlanta no centro das acusações infundadas de fraude eleitoral feitas por Trump.

