EUA Trump diz que Putin aceitou convite para integrar 'Conselho de Paz' O conselho foi concebido por Trump para supervisionar a reconstrução de Gaza no pós-guerra

Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (21), a partir do Fórum de Davos, que o presidente russo, Vladimir Putin, "aceitou" seu convite para se juntar ao seu "Conselho de Paz", considerado um organismo que pode rivalizar com a ONU.

"Ele foi convidado. Ele aceitou", declarou o presidente dos Estados Unidos a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, no Fórum Econômico Mundial realizado na estação suíça de Davos.

Putin havia dito minutos antes que ordenou ao seu Ministério das Relações Exteriores que estudasse o convite, antes de dar uma resposta.

Esse "Conselho de Paz" foi concebido inicialmente por Trump para supervisionar a reconstrução de Gaza no pós-guerra, mas seu estatuto, visto pela AFP, não parece limitar sua função ao território palestino.

Ele será presidido pelo próprio Trump, que também "atuará separadamente" como representante dos Estados Unidos.

