conflito Trump diz que Putin está "brincando com fogo" No fim de semana, o magnata republicano já havia chamado o presidente russo de "louco"

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (27), que seu contraparte russo, Vladimir Putin, estava "brincando com fogo", ao fazer novas críticas ao chefe do Kremlin sobre os estagnados esforços de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia.

No fim de semana, o magnata republicano já havia chamado o presidente russo de "louco".

As recentes reprimendas de Trump simbolizam uma mudança em relação a Putin, de quem costumava falar com admiração e se abstinha de criticá-lo.

Essa frustração estourou no fim de semana, quando a Rússia lançou um bombardeio recorde de drones contra a Ucrânia, com um balanço de pelo menos 13 mortos.

"O que Vladimir Putin não percebe é que se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia, e eu quero dizer REALMENTE RUINS. Ele está brincando com fogo!", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

Ele não especificou o que entende por coisas "realmente ruins" nem formulou ameaças concretas.

No domingo, Trump declarou a jornalistas que está considerando aumentar as sanções contra Moscou.

"Sempre tive muito boa relação com Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Se tornou completamente LOUCO!", disse Trump na Truth Social no domingo à noite.

Os ataques da Rússia continuaram apesar de um telefonema entre Trump e Putin há oito dias sobre o qual o presidente americano disse que seu contraparte russo havia aceitado iniciar "imediatamente" conversações de cessar-fogo.

Nesta terça, Moscou acusou Kiev de tentar "perturbar" os esforços de paz e disse que seus ataques aéreos contra a Ucrânia nos últimos dias eram uma "resposta" à escalada de ataques de drones ucranianos contra seus próprios civis.

