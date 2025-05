Trump diz que Putin "está louco" e que intenção de conquistar a Ucrânia será sua "ruína"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, "está louco", ao comentar sobre os recentes ataques a cidades ucranianas, e advertiu que qualquer tentativa de dominar toda a Ucrânia "levará a Rússia à ruína".

"Sempre tive uma boa relação com Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco", escreveu Trump no domingo em sua rede social, a Truth Social.

"Sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas uma parte, mas se tentar, levará a Rússia à ruína", acrescentou.





O presidente norte-americano também criticou seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao afirmar que "não está fazendo nenhum favor ao seu país ao falar da maneira como fala".

"Tudo o que sai da boca dele causa problemas. Não gosto disso, seria melhor que ele parasse", insistiu Trump em relação a Zelensky.

Mais cedo no domingo, Trump havia declarado que não está "nada satisfeito" com Putin, depois de Moscou lançar um grande ataque com drones contra a Ucrânia, que deixou 13 mortos.

No passado, Trump já demonstrou admiração por Putin, mas nas últimas semanas expressou frustração com a posição de Moscou nas negociações por uma trégua com Kiev, que estão estagnadas.

- Não estou nada satisfeito com o que Putin está fazendo. Está matando muita gente. Não sei o que diabos aconteceu com ele - disse Trump no aeroporto de Morristown antes de embarcar no Air Force One.

- Conheço ele há muito tempo. Sempre me dei bem com ele, mas agora ele está lançando mísseis em cidades e matando pessoas. Não gosto nada disso - acrescentou.

Os ataques russos contra a Ucrânia ocorreram após os dois países realizarem a maior troca de prisioneiros desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Foram 1.000 prisioneiros enviados de volta a cada um dos respectivos lados.

Trump disse que considera "absolutamente" novas sanções contra a Rússia como resposta aos últimos ataques na Ucrânia.

Trump e Putin conversaram por telefone durante duas horas na segunda-feira, após o que o presidente norte-americano afirmou que Moscou e Kiev "começariam imediatamente negociações por um cessar-fogo".

Em mais de três anos de guerra, Putin não fez nenhum compromisso concreto para encerrar a invasão da Ucrânia, anunciando apenas diretrizes das exigências russas para um acordo de paz.

