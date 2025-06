Trump diz que Putin ofereceu ajuda para mediar acordo de paz na guerra entre Israel e Irã

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 24, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, entrou em contato com ele para oferecer ajuda na mediação da paz entre Irã e Israel. "Eu disse a ele: 'Não preciso de ajuda com o Irã, preciso de ajuda com você'", relatou, em entrevista a repórteres a bordo do avião presidencial.

Trump disse ainda que quer conseguir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. "Essa guerra nunca teria acontecido se eu fosse presidente na época da invasão", reiterou.

Questionado se segue comprometido com o artigo da Otan de defesa mútua, Trump se limitou a dizer que "depende da definição" estabelecida pela aliança. Ele voltou a defender que os países da organização devem aumentar os gastos em defesa.

Trump destacou também que "amou" o fato de os preços de petróleo terem caído desde segunda-feira. Segundo ele, o governo manterá as cotações em baixa até que as guerras em andamento sejam resolvidas.

