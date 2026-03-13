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GUERRA Trump diz que Putin pode estar ajudando Irã e afirma que EUA estão sendo 'gentis' em guerra O presidente disse que Washington tem capacidade militar suficiente para intensificar rapidamente a ofensiva contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, possa estar oferecendo algum nível de ajuda ao Irã no atual conflito, embora tenha dito não ter detalhes sobre isso. "Acho que Putin pode estar ajudando um pouco o Irã", declarou nesta sexta (13) em entrevista à Fox News Radio.

Trump também afirmou que os Estados Unidos não dependem de apoio externo para lidar com ameaças desse tipo. "Não precisamos da ajuda da Ucrânia para a defesa contra drones. Ninguém sabe mais sobre drones do que os EUA", disse.

O presidente também disse que Washington tem capacidade militar suficiente para intensificar rapidamente a ofensiva contra o Irã, mas afirmou que, até agora, os EUA têm adotado uma postura contida no conflito. "Estamos sendo gentis com o Irã. Poderíamos acabar com eles em uma hora", declarou. Segundo Trump, o poder de fogo americano permitiria causar danos permanentes ao país. "Temos munição ilimitada contra o Irã. Poderíamos fazer coisas tão ruins que eles nunca mais conseguiriam se reconstruir."

O presidente também minimizou a possibilidade de um ataque à Ilha de Kharg, um dos principais centros de exportação de petróleo do Irã no Golfo Pérsico. Questionado sobre a hipótese, Trump afirmou que a ilha "não está no topo da lista" de prioridades militares dos EUA. A região tem grande importância econômica e estratégica para Teerã. Um ataque direto à infraestrutura petrolífera da ilha poderia interromper grande parte das exportações de petróleo iraniano e provocar uma forte escalada militar.

Trump afirmou ainda que o desfecho da guerra dependerá de sua decisão. "Vai terminar quando eu disser que deve terminar", declarou. O presidente acrescentou que a economia americana deve reagir rapidamente após o fim das hostilidades. "A economia vai se recuperar rapidamente quando a guerra com o Irã terminar", disse.

Além do conflito no Oriente Médio, o presidente também comentou as relações com a China que, segundo ele, permanecem positivas. "A China quer fazer negócios conosco. Nossa relação está ótima", afirmou. Segundo ele, os dois países também estão "indo bem economicamente".



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