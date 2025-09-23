ONU
Trump diz que reconhecimento do Estado palestino é 'recompensa' por 'atrocidades horríveis'
Presidente discursou na Assembleia Geral da ONU
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que o reconhecimento da Palestina como um Estado por um grupo de aliados de Washington é uma "recompensa" para o grupo armado Hamas por "atrocidades horríveis".
Leia também
• Na ONU, Trump exalta economia dos EUA e reforça tom duro contra imigração ilegal
• Trump zomba da ONU e a acusa de não ajudá-lo nas negociações de paz
• Com condenação de Bolsonaro, Brasil enviou recado aos 'candidatos autocratas', diz Lula na ONU
"Isso seria uma recompensa pelas atrocidades horríveis cometidas (pelo Hamas), incluindo as de 7 de outubro, enquanto se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo", disse Trump em um discurso na Assembleia Geral da ONU.