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Conflito Trump diz que Rei Charles III concorda sobre não deixar o Irã ter armas nucleares Fala ocorreu após o presidente americano ter intensificado as críticas a aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que o rei Charles III compartilha a posição de que o Irã não pode ter armas nucleares. Ao receber o monarca britânico, Trump fez uma breve referência ao conflito durante discurso no jantar de Estado.

"Estamos indo muito bem [no Oriente Médio]. Derrotamos militarmente aquele adversário e o rei Charles concorda comigo: não vamos permitir que ele tenha uma arma nuclear", declarou Trump.

A fala ocorre após o presidente americano ter intensificado as críticas a aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), entre eles o premiê britânico Keir Starmer, por, segundo ele, não oferecerem o apoio militar que Washington busca na ofensiva contra o Irã.

Por sua vez, Charles mencionou o tiroteio no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca e disse que queria prestar "tributo à sua coragem e firmeza, bem como aos seus serviços de segurança".

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