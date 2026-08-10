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ORIENTE MÉDIO Trump diz que relação com Netanyahu é "muito boa" apesar de divergências sobre Gaza O primeiro-ministro israelense veio elevando as críticas ao plano anunciado no fim de julho pelos Estados Unidos

O presidente Donald Trump insistiu nesta segunda-feira (10) que sua relação com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é “muito boa”, apesar de o líder israelense ter rejeitado o plano para Gaza elevado pelos Estados Unidos.

“A relação é muito boa”, disse Trump em resposta a uma pergunta feita por um jornalista ao fim de um evento no Salão Oval.



O primeiro-ministro israelense veio elevando as críticas há mais de uma semana ao plano anunciado no fim de julho por Trump, que prevê o desarmamento do Hamas e a retirada israelense do território palestino.

“Israel rejeita o documento de 15 pontos”, disse Netanyahu neste domingo durante uma reunião de seu gabinete.

“As forças israelenses não realizarão nenhuma retirada até que o Hamas esteja realmente desarmado e continuem neutralizando as ameaças contra nossas forças e nossos cidadãos”, declarou.

As relações entre os dois líderes passaram por um período de longo prazo há alguns meses.

Em termos muito atuais, Trump repreendeu Netanyahu em abril por ter negociações prejudicadas previstas para alcançar um cessar-fogo com o Irã.

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