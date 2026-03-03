A- A+

TENSÃO Trump diz que relação entre EUA e Reino Unido "não é mais como antes" Presidente americano critica Starmer em meio à guerra no Oriente Médio e elogia laços com França, Alemanha e a Otan

A relação historicamente privilegiada entre o Reino Unido e os Estados Unidos "não é mais como antes", disse Donald Trump ao jornal britânico The Sun nesta terça-feira(3), em plena guerra no Oriente Médio.

"Era a relação mais sólida de todas. E agora temos relações muito fortes com outros países da Europa", declarou o presidente americano, elogiando especialmente França e Alemanha, além da Otan.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou no domingo que permitiria que os Estados Unidos usassem bases militares de seu país para atacar instalações de mísseis iranianas. Mas reafirmou que não participaria "de ações ofensivas no Irã".

Starmer, "não tem cooperado", insistiu Trump. "Deveria ter ajudado. Nunca esperei isso do Reino Unido", disse Trump também nesta terça-feira sobre o trabalhista.

Em entrevista ao The Daily Telegraph, Donald Trump já havia criticado Starmer na segunda-feira por ter demorado "muito tempo" para permitir que os Estados Unidos utilizassem a base militar de Diego Garcia, no Oceano Índico, contra o Irã.

