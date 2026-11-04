Trump diz que republicanos teriam vencido, caso seu nome estivesse nas cédulas
Eleitorado que participou das eleições de meio de mandato mostrava-se profundamente descontente com os rumos do país e pessimista em relação ao futuro, segundo a pesquisa The AP Voter Poll
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em publicação na Truth Social na madrugada desta quarta-feira, que os republicanos teriam tido uma "vitória esmagadora" nas eleições de meio de mandato, caso o seu nome estivesse nas cédulas de votação.
O comentário foi escrito conforme os resultados apontavam derrota do presidente norte-americano nas eleições legislativas, com o Partido Republicano perdendo o controle da Câmara dos Representantes e do Senado.
O eleitorado que participou das eleições de meio de mandato mostrava-se profundamente descontente com os rumos do país e pessimista em relação ao futuro, segundo a pesquisa The AP Voter Poll.
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A maioria relatou sentir frustração, com cerca de três quartos dos entrevistados afirmando estar "irritados" ou "insatisfeitos" com a trajetória atual do país.
No quesito economia, que contribuiu para o retorno de Trump à Casa Branca, a pesquisa revelou que três quartos dos eleitores consideram a economia "não muito boa" ou "ruim".
Cerca de 8 em cada 10 afirmam que a inflação causou dificuldades financeiras "graves" ou "moderadas" para suas famílias.