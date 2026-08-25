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EUA X IRÃ

Trump diz que retirou minas de Ormuz e alertou Irã contra reposição: "Tolerância será zero"

"Uma política de tolerância zero estará em completo vigor", disse o presidente americano

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que todas as minas localizadas em águas internacionais do Estreito de Ormuz foram removidas ou detonadas, segundo informações da Marinha americana.

"O Irã foi notificado de que qualquer navio ou barco colocando novas minas será imediatamente e sistematicamente destruído", escreveu ele na Truth Social.

"Uma política de tolerância zero estará em completo vigor".

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Trump também afirmou que está monitorando "cada centímetro" do estreito por meio das forças espaciais americanas, assim como a região da Montanha Pickaxe - um complexo subterrâneo fortificado no Irã - e outras três usinas nucleares "já destruídas".

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