Estados Unidos
Trump diz que retorno de Huang ao comando da Nvidia é uma "decisão correta"
Presidente americano também afirmou que o governo dos Estados Unidos "não tem razão para acreditar que o retorno de Jensen à Nvidia represente qualquer risco para a segurança nacional"
O presidente dos EUA, Donald Trump, diz que retorno de Huang ao comando da Nvidia é uma "decisão correta" - Foto: Brendan Smialowski/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (23) que a decisão da gigante de tecnologia Nvidia de reintegrar Jensen Huang ao comando da empresa é uma "decisão correta e apropriada", após sua renúncia em meio a um suposto escândalo de espionagem.
Leia também
• Nvidia anuncia retorno de Jensen Huang como CEO; ações disparam nas bolsas americanas
• Alice Huang manteve contatos com Pequim durante relacionamento com o CEO da Nvidia, afirma NYT
• Trump diz que falou "apenas brevemente" sobre CEO da Nvidia com Xi Jinping
Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump, que já havia solicitado a volta de Huang ao cargo de CEO, também afirmou que o governo dos Estados Unidos "não tem razão para acreditar que o retorno de Jensen à Nvidia represente qualquer risco para a segurança nacional".