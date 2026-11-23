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Estados Unidos Trump diz que retorno de Huang ao comando da Nvidia é uma "decisão correta" Presidente americano também afirmou que o governo dos Estados Unidos "não tem razão para acreditar que o retorno de Jensen à Nvidia represente qualquer risco para a segurança nacional"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (23) que a decisão da gigante de tecnologia Nvidia de reintegrar Jensen Huang ao comando da empresa é uma "decisão correta e apropriada", após sua renúncia em meio a um suposto escândalo de espionagem.

Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump, que já havia solicitado a volta de Huang ao cargo de CEO, também afirmou que o governo dos Estados Unidos "não tem razão para acreditar que o retorno de Jensen à Nvidia represente qualquer risco para a segurança nacional".

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