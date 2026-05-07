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encontro Reunião de Lula e Trump termina após cerca de 3 horas; "Foi muito boa", diz presidente americano Presidente dos EUA destacou que, entre os temas abordados, estão tarifas e comércio

Terminou no período da tarde desta quinta-feira (7), a reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nos EUA. O encontro, que durou cerca de 3 horas, terminou sem sessão de perguntas da imprensa no Salão Oval.

Os dois presidentes tiveram um encontro fechado e depois almoçaram juntos. Salada de alface, filé grelhado e feijão preto, ingredientes típicos de um almoço brasileiro, estiveram no cardápio servido por Trump a Lula.

Eles também circularam pela galeria de ex-presidentes da residência oficial da Presidência dos Estados Unidos.

Lula deixou a Casa Branca e deve falar com a imprensa na Embaixada do Brasil em Washington, antes de embarcar de volta ao Brasil.

Trump classifica encontro como positivo e cita conversa sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos afirmou, em publicação na Truth Social, que a reunião com o presidente brasileiro na Casa Branca tratou de temas como comércio e tarifas, classificando o encontro como "positivo".

"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o super dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem", escreveu Trump.

Segundo o presidente norte-americano, representantes dos dois países deverão se reunir para discutir "certos elementos-chave" da agenda bilateral. "Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário", acrescentou.

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