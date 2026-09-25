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Internacional

Trump diz que reunião com Xi foi 'muito produtiva' e volta a defender 'superinteligência'

Presidente americano deixou claro ao líder chinês, Xi Jinping, que qualquer ajuda da China ao Irã seria "totalmente inaceitável"

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O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump posam para fotos nos degraus do Pórtico Norte da Casa Branca, antes de um jantar de Estado em Washington, D.C., em 24 de setembro de 2026O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump posam para fotos nos degraus do Pórtico Norte da Casa Branca, antes de um jantar de Estado em Washington, D.C., em 24 de setembro de 2026 - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou nesta sexta-feira (25) como "muito produtiva" a reunião que teve na véspera, na Casa Branca, com o presidente da China, Xi Jinping, e afirmou que o encontro foi positivo para os dois países. "Coisas tremendas vão acontecer", escreveu em uma postagem na Truth Social.

Ainda na publicação, Trump voltou a criticar o termo "inteligência artificial", que considerou inadequado e impreciso, e reiterou que a tecnologia deveria ser chamada de "superinteligência", por ser uma expressão mais "precisa e importante". Ele acrescentou que Xi pareceu gostar da ideia.

Trump afirmou ainda que participantes de um encontro na noite anterior também teriam concordado com a proposta.

Irã

Trump deixou claro ao líder chinês, Xi Jinping, que qualquer ajuda da China ao Irã seria "totalmente inaceitável". A afirmação foi feita nesta sexta-feira (25) pelo embaixador americano para Pequim, David Perdue, em entrevista à CNBC.

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Perdue disse que Washington acredita ter havido apoio indireto chinês a Teerã, mas ressaltou que essa avaliação ainda é uma suposição. Segundo ele, Trump e Xi já haviam concordado anteriormente que o Irã não deve obter armas nucleares e que a reabertura do Estreito de Ormuz era essencial, sem cobrança de pedágios pela passagem.

O embaixador afirmou ainda que os dois presidentes tiveram uma conversa "muito franca e aberta" e começam a desenvolver "uma relação de alguma confiança".

Sobre Taiwan, Perdue disse que não houve mudança na política americana e reiterou que os EUA não apoiam a independência da ilha. Na véspera, Xi havia pedido que Washington mantivesse posição contrária à independência de Taiwan e tratasse o tema com prudência.

Na área de inteligência artificial (IA), Perdue afirmou que os dois países discutiram a criação de um canal de diálogo e de um mecanismo de gestão de crises. Segundo ele, também houve avanços na cooperação bilateral para aplicação da lei relacionada à IA.

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