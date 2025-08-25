Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Trump diz que se encontrará com líder norte-coreano "algum dia"

Presidente americano também sugeriu que um "expurgo ou revolução" estava em andamento na Coreia do Sul, horas antes da chegada do novo presidente Lee Jae Myung à Casa Branca

Reportar Erro
No primeiro mandato, Trump teve encontros com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un No primeiro mandato, Trump teve encontros com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un  - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que "em algum momento" se encontrará com Kim Jong-un, o líder norte-coreano com quem teve várias reuniões presenciais em seu primeiro mandato.

Leia também

• Governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA para tentar reverter sanções de Trump

• Assessor de Trump afirma que EUA pode ter participações em outras empresas depois da Intel

• Trump denuncia "expurgo" na Coreia do Sul antes de se encontrar com o presidente Lee

"Algum dia eu o verei", disse Trump a repórteres quando questionado se encontraria Kim novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, à Casa Branca. "Nós nos encontraremos em algum momento", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter