Trump diz que se encontrará com líder norte-coreano "algum dia"
Presidente americano também sugeriu que um "expurgo ou revolução" estava em andamento na Coreia do Sul, horas antes da chegada do novo presidente Lee Jae Myung à Casa Branca
No primeiro mandato, Trump teve encontros com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un - Foto: Saul Loeb/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que "em algum momento" se encontrará com Kim Jong-un, o líder norte-coreano com quem teve várias reuniões presenciais em seu primeiro mandato.
"Algum dia eu o verei", disse Trump a repórteres quando questionado se encontraria Kim novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, à Casa Branca. "Nós nos encontraremos em algum momento", acrescentou.