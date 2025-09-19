EUA
Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem
Presidente americano disse que o líder chinês, por sua vez, visitará os Estados Unidos em um "momento adequado"
O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, em uma cúpula da Ásia-Pacífico na Coreia do Sul - Foto: SAUL LOEB / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (19) que se encontrará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, em uma cúpula da Ásia-Pacífico na Coreia do Sul em pouco mais de um mês e que visitará a China no ano que vem.
Em uma publicação nas redes sociais após conversar com Xi, Trump classificou sua ligação como "muito produtiva" e disse que o líder chinês, por sua vez, visitará os Estados Unidos em um "momento adequado".