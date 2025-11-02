A- A+

Estados Unidos Trump diz que 'sente muito' pela família real britânica com relação ao caso Andrew-Epstein O presidente dos Estados Unidos disse que "sentiu muito" pela família real britânica depois que o rei Carlos III revogou o título de príncipe de seu irmão Andrew

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (2), que “sentiu muito” pela família real britânica depois que o rei Carlos III revogou o título de príncipe de seu irmão Andrew devido aos seus laços com o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.

“É uma coisa terrível que aconteceu com a família”, afirmou Trump quando questionado por um repórter da AFP a bordo do Air Force One sobre uma saga recente.

"Essa tem sido uma situação trágica, e é uma pena. Quero dizer, sinto muito pela família."

Veja também