Trump diz que 'sente muito' pela família real britânica com relação ao caso Andrew-Epstein
O presidente dos Estados Unidos disse que "sentiu muito" pela família real britânica depois que o rei Carlos III revogou o título de príncipe de seu irmão Andrew
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (2), que “sentiu muito” pela família real britânica depois que o rei Carlos III revogou o título de príncipe de seu irmão Andrew devido aos seus laços com o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.
“É uma coisa terrível que aconteceu com a família”, afirmou Trump quando questionado por um repórter da AFP a bordo do Air Force One sobre uma saga recente.
"Essa tem sido uma situação trágica, e é uma pena. Quero dizer, sinto muito pela família."