Trump diz que será 'preso' na terça e convoca protestos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou neste sábado (18), em sua rede social Truth Social, que espera ser "preso" na próxima terça-feira (21) e convocou protestos, ante uma possível acusação de suborno pago a uma atriz pornô antes das eleições de 2016.

Referindo-se a um "vazamento" do escritório do procurador do estado de Nova York para o bairro de Manhattan, Trump, que pretende voltar a disputar a Casa Branca em 2024, escreveu em letras maiúsculas: "O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos Estados da América será preso na terça-feira da próxima semana. Protestem, recuperem nossa nação!".

