Estados Unidos

Trump diz que seu próprio Departamento de Justiça lhe deve indenização por danos

"Provavelmente me devem muito dinheiro", disse

Trump tem movido uma série de ações judiciais contra veículos de imprensa e outras organizações que, segundo ele, agiram com preconceito contra sua pessoaTrump tem movido uma série de ações judiciais contra veículos de imprensa e outras organizações que, segundo ele, agiram com preconceito contra sua pessoa - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta terça-feira (21) as informações de que estaria buscando uma indenização financeira de seu próprio Departamento de Justiça, dizendo a jornalistas que seria "muito estranho" pagar para si mesmo.

O jornal The New York Times informou que advogados de Trump apresentaram uma ação contra o Departamento de Justiça no valor de aproximadamente 230 milhões de dólares (R$ 1,2 bilhão, na cotação atual), pedindo compensação por investigações federais conduzidas contra ele antes de se eleger à presidência pela segunda vez.

"Provavelmente me devem muito dinheiro. Se eu receber algum valor do nosso país, farei algo bom com ele, como doar para instituições de caridade ou para a Casa Branca", declarou Trump aos repórteres no Salão Oval.

"Essa decisão teria que passar pela minha mesa. E é muito estranho tomar uma decisão na qual eu tenho que pagar para mim mesmo... Mas fui muito prejudicado", acrescentou.

Mais adiante, o presidente afirmou não ter conhecimento exato dos valores.

Trump tem movido uma série de ações judiciais contra veículos de imprensa e outras organizações que, segundo ele, agiram com preconceito contra sua pessoa. Em alguns desses casos, conseguiu valores significativos.

Um porta-voz da equipe jurídica de Trump não confirmou diretamente a reportagem, mas disse à AFP que o presidente "continua lutando contra todas as caças às bruxas conduzidas pelos democratas".

Entre elas estava a investigação sobre o suposto conluio entre a campanha eleitoral de Trump em 2016 e a Rússia, disse o porta-voz.

No entanto, uma situação em que um presidente dos Estados Unidos busca compensação financeira do próprio governo que comanda "não tem precedentes na história americana", observou o New York Times, destacando os graves conflitos éticos envolvidos no caso.

Um dos ex-advogados de Trump, Todd Blanche, é agora o vice-procurador-geral dos Estados Unidos no Departamento de Justiça.

A pasta não quis comentar sobre o status das reivindicações judiciais, mas rejeitou sugestões de que haveria conflito de interesses envolvendo altos funcionários.

"Em qualquer circunstância, todos os funcionários do Departamento de Justiça seguem a orientação dos responsáveis pela ética profissional", afirmou o porta-voz da pasta, Chad Gilmartin, em comunicado enviado à AFP.

Trump foi alvo de várias investigações federais após sua primeira presidência, por suposto manuseio indevido de documentos confidenciais e tentativas de anular as eleições de 2020. Essas apurações foram encerradas depois de sua vitória eleitoral no ano passado.

O republicano, contudo, foi condenado por 34 acusações no estado de Nova York, relacionadas a pagamentos feitos para silenciar uma atriz pornô.

