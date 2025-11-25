A- A+

CESSAR-FOGO Trump diz que só vai se encontrar com Zelenski e Putin quando acordo de paz estiver finalizado "Serei informado sobre todo o progresso feito", afirmou o presidente

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira, 25, que espera se encontrar em breve com o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, e o líder russo, Vladimir Putin, mas somente quando o acordo para acabar com a guerra estiver finalizado ou em seus estágios finais.

"O plano de paz original de 28 pontos, que foi elaborado pelos Estados Unidos, foi aprimorado, com contribuições adicionais de ambos os lados, e restam apenas alguns pontos de desacordo", escreveu o republicano na Truth Social.

Trump também informou que direcionou seu enviado especial Steve Witkoff para se encontrar com Putin em Moscou e, ao mesmo tempo, o secretário do Exército americano, Dan Driscoll, se reunirá com os ucranianos.

"Serei informado sobre todo o progresso feito, junto com o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Guerra Pete Hegseth e a chefe de gabinete da Casa Branca Susie Wiles", acrescentou ele em postagem.



