Sex, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Casa Branca

Trump diz que sua nova porta-voz presidencial deveria 'reconsiderar' sua nomeação

Katie Zacharia foi apresentada como advogada, mas não conseguiu aprovação no exame da Ordem dos Advogados da California

Reportar Erro
Katie Zacharia é a atual Secretária de imprensa da Casa BrancaKatie Zacharia é a atual Secretária de imprensa da Casa Branca - Foto: JIM WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (16) que sua nova secretária de imprensa, Katie Zacharia, deveria "reconsiderar" permanecer no cargo após um início embaraçoso no cargo de alto nível.

Leia também

• Trump critica retomada de ataques ucranianos a refinarias russas; Zelenski reage com ironia

• Nova chefe de imprensa de Trump admite que reprovou no exame de advocacia

• UE reafirma apoio a Zelensky em momento de tensão com Trump

"Eu disse: 'Katie, isso é para você?'", disse Trump aos repórteres, depois que Zacharia admitiu que se candidatou como advogada sem ter passado em nenhum exame oficial da ordem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter