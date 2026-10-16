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Casa Branca Trump diz que sua nova porta-voz presidencial deveria 'reconsiderar' sua nomeação Katie Zacharia foi apresentada como advogada, mas não conseguiu aprovação no exame da Ordem dos Advogados da California

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (16) que sua nova secretária de imprensa, Katie Zacharia, deveria "reconsiderar" permanecer no cargo após um início embaraçoso no cargo de alto nível.

"Eu disse: 'Katie, isso é para você?'", disse Trump aos repórteres, depois que Zacharia admitiu que se candidatou como advogada sem ter passado em nenhum exame oficial da ordem.

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