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EUA

Trump diz que suspensão de voos não parece ter relação com ataque cibernético ou uso de IA

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 13, que a paralisação das decolagens no país não parece estar relacionada a um ataque cibernético ou ao uso de inteligência artificial. A declaração foi feita em entrevista à Fox News.

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança. A medida foi tomada nesta sexta-feira, 13, pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após a agência reportar um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.

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