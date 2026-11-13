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EUA Trump diz que suspensão de voos não parece ter relação com ataque cibernético ou uso de IA Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 13, que a paralisação das decolagens no país não parece estar relacionada a um ataque cibernético ou ao uso de inteligência artificial. A declaração foi feita em entrevista à Fox News.

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança. A medida foi tomada nesta sexta-feira, 13, pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após a agência reportar um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.

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