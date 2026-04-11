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CONFLITO Trump diz que "tanto faz" se Irã e EUA chegarem ou não a um acordo Norte americano acredita já "ter vencido" o conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que “tanto faz” para ele o resultado das conversas entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão, ao insistir que seu país havia vencido a guerra.

“Cheguemos ou não a um acordo, tanto faz para mim. O motivo é que nós vencemos”, disse Trump a jornalistas. “Estamos em negociações muito profundas com o Irã. Vencemos de qualquer jeito. Nós os derrotamos militarmente”, acrescentou.

Trump falou enquanto o vice-presidente JD Vance lidera a delegação americana na capital paquistanesa, Islamabad, no primeiro dia de conversas com o Irã.

O presidente reiterou que navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos transitaram neste sábado pelo Estreito de Ormuz, via de acesso vital ao golfo rico em petróleo, para começar a limpá-lo de minas iranianas.

Teerã rejeitou essa versão, garantindo que controla o estreito e, com isso, o suprimento mundial de petróleo, após o ataque lançado em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel.

“Vamos abrir o estreito mesmo que não o utilizemos, porque há muitos outros países no mundo que o utilizam e que ou estão assustados, ou são fracos, ou são mesquinhos”, afirmou Trump.

Mais uma vez, Trump expressou sua frustração com os aliados da Otan, que se mantiveram à margem durante a guerra e não foram consultados de antemão.

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