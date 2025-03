A- A+

EUA Trump diz que tarifas sobre importações de produtos agrícolas começam no dia 2 de abril Em post em rede social, ele diz que fazendeiros americanos devem começar a se preparar para vender produtos dentro do país

Na véspera da entrada em vigor de tarifas de 25% contra produtos do Canadá e do México e de um adiciional tarifário de 10% para a China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou novas tarifas sobre importações de produtos agrícolas a partir do dia 2 de abril.

"Para os grandes fazendeiros dos Estados Unidos: Preparem-se para começar a produzir muitos produtos agrícolas para serem vendidos Dentro dos Estados Unidos. As tarifas serão aplicadas sobre produtos externos no dia 2 de abril. Divirtam-se!", escreveu Trump na rede social Truth Social.

