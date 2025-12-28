Dom, 28 de Dezembro

MUNDO

Trump diz que teve uma conversa telefônica '"produtiva" com Putin

Trump escreveu sobre a conversa na plataforma Truth Social

Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia KremlinTrump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin - Foto: Brendan Smialowski / AFP / Arquivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que teve uma conversa telefônica "produtiva" com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, antes de uma reunião na Flórida com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

 

"Acabei de ter uma conversa telefônica muito boa e produtiva com o presidente Putin da Rússia", escreveu Trump na plataforma Truth Social, poucos minutos antes da reunião com Zelensky, programada para começar às 13h00 (15h00 de Brasília).

