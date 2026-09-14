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Internacional Trump diz que Ucrânia e Rússia aceitaram cessar ataques contra infraestruturas energéticas Nem Kiev nem Moscou se posicionaram oficialmente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (14) que Ucrânia e Rússia concordaram em não atacar as instalações de energia uma da outra, um dia depois de ter criticado Kiev por atacar refinarias de petróleo russas.

"A Ucrânia concordou em não atacar alvos de energia russos. A Rússia concordou em fazer o mesmo! A alta no preço mundial do diesel é causada principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, não pelo Irã", disse Trump em sua rede social Truth Social.

Não houve confirmação imediata de nenhum acordo por parte de Kiev ou Moscou.

Os preços do petróleo dispararam à medida que a guerra no Oriente Médio completa seis meses e meio, elevando os custos de combustível e a inflação nos EUA poucas semanas antes das eleições de meio de mandato.

O presidente americano insistiu que a guerra com o Irã terminará imediatamente após as eleições e que os preços da gasolina cairão.

Trump criticou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em seu retorno de uma viagem à Irlanda no domingo, dizendo que ele tinha que "parar de desativar" refinarias de diesel na Rússia, o que, segundo ele, está causando a escassez desse combustível.

"Que ele ataque alvos, mas não o diesel, porque ele está causando escassez de diesel", disse Trump.

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