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MUNDO Trump diz que unificação da Irlanda seria "fantástica" A ilha da Irlanda está dividida entre a República da Irlanda, ao sul, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido desde 1921

Donald Trump afirmou neste sábado (12) que "adoraria ver" uma Irlanda unificada, abordando um tema sensível no início de sua visita de dois dias, que incluiu reuniões diplomáticas e golfe.

Esta viagem à Irlanda confunde ainda mais os limites entre sua presidência e seus interesses empresariais pessoais.

Após se reunir com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, em Dublin, Trump enfatizou que a reunificação da República da Irlanda e da Irlanda do Norte — separadas há mais de um século — seria "algo fantástico".

"Do meu ponto de vista, isso acabará acontecendo. Pode muito bem acontecer agora", disse ele a repórteres, acrescentando que "o Reino Unido obviamente terá algo a dizer sobre isso".

A ilha da Irlanda está dividida entre a República da Irlanda, ao sul, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido desde 1921.

Segundo o Acordo da Sexta-Feira Santa de 1998, que pôs fim a três décadas de violência sectária na Irlanda do Norte, com um saldo de cerca de 3.000 mortos, um referendo pode ser realizado se o governo britânico determinar que a maioria da população da Irlanda do Norte provavelmente apoiará a reunificação com a República da Irlanda.

A população da República da Irlanda também precisaria votar a favor para que a reunificação aconteça.

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