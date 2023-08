Trump diz que vai a Washington para ser 'preso', mas informação é falsa

A- A+

O ex-presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que embarcou de New Jersey para a capital, Washington, para ser "preso" – informação falsa, já que só comparecerá a uma corte para ouvir as acusações formais por sua suposta tentativa de reverter as eleições de 2020.

Em sua plataforma Truth Social, rede social que criou após deixar a Casa Branca, em 2021, o ex-presidente escreveu:

"Estou a caminho de Washington, D.C., para ser preso por ter desafiado uma eleição corrupta, manchada e roubada. É uma grande honra, porque estou sendo preso por vocês. Torne os EUA grandes novamente!".

Da mesma forma que ocorreu com sua acusação formal em Miami, o ex-presidente está, tecnicamente, voluntariamente se apresentando à Justiça.

Assim que chegar a Washington, ele aparecerá perante a juíza Moxila Upadhyaya. Ele também pode se declarar inocente ou culpado, mas ainda não está claro se fará qualquer declaração – em Miami, não o fez.

Depois da ausiência, a juíza apresentará condições para ambas as equipes legais envolvidas no caso. Em Miami, ele foi solto sem multa depois de prometer aparecer em sessões judiciais futuras. Na ocasião, ele também não precisou entregar seu passaporte ou se submeter a uma supervisão pré-julgamento – algo que deve se repetir nesta quinta.

