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Guerra no Oriente Médio

Trump diz que vai atacar o Irã 'com força' após ataques às bases americanas na Jordânia

"Eles vão levar uma surra", disse o presidente americano, segundo o correspondente da Fox

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai atacar o Irã 'com força' após ataques às bases americanas na JordâniaPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai atacar o Irã 'com força' após ataques às bases americanas na Jordânia - Foto: Filip Singer/POOL/AFP

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29) que as Forças Armadas dos Estados Unidos atacarão o Irã com força após um ataque com mísseis contra bases americanas na Jordânia, informou a Fox News.

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"Vamos atacar com força. Eles vão levar uma surra", disse Trump, segundo o correspondente da Fox. “Vamos acabar com a raça deles”, acrescentou o presidente.

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