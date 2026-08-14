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GUERRA

Trump diz que vai declarar "em breve" Estreito de Ormuz como "território dos Estados Unidos"

Washington havia declarado, na quinta-feira, que a região já estava sob controle americano, afirmação que foi negada pelo governo de Teerã

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Ormuz é uma via marítima fundamental para o escoamento de boa parte do petróleo mundial. Ormuz é uma via marítima fundamental para o escoamento de boa parte do petróleo mundial.  - Foto: Giuseppe Cacace /AFP

O presidente Donald Trump disse, nesta sexta-feira (14), que “em breve” vai declarar o Estreito de Ormuz como parte dos Estados Unidos e afirmou que o Irã está sendo derrotado de forma contundente.

“Muito em breve declararei o Estreito de Ormuz território dos Estados Unidos. É verdade”, disse Trump com um sorriso discreto, durante um comício político em uma academia de polícia no estado de Nova York.

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