ESTADOS UNIDOS Trump diz que vai retirar certificação de aviões canadenses Presidente americano acusou o país vizinho de se negar, de forma "injustificável, ilegal e persistente", a garantir sua certificação aos aviões e jatos americanos

O presidente Donald Trump disse na quinta-feira (29) que os jatos da Bombardier e outras aeronaves canadenses vão perder sua certificação nos Estados Unidos até que o Canadá aprove os aviões da americana Gulfstream.

Trump fez o anúncio na plataforma Truth Social, em seu conflito mais recente com Ottawa. Também ameaçou com uma tarifa de 50% aos aviões canadenses vendidos para os Estados Unidos caso o Canadá mantenha a proibição da venda de "produtos da Gulfstream".

O presidente americano acusou o país vizinho de se negar, de forma "injustificável, ilegal e persistente", a garantir sua certificação aos aviões e jatos americanos Gulfstream 500, 600, 700 e 800.

A Bombardier, com sede em Quebec, afirmou em um comunicado que "tomou nota da publicação" de Trump e que estava "em contato com o governo canadense".

"Todos os dias voam nos Estados Unidos milhares de aviões privados e civis fabricados no Canadá. Esperamos que isto seja resolvido rapidamente para evitar um impacto significativo no tráfego aéreo e para os viajantes", acrescentou a empresa.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, minimizou nesta semana as ameaças recentes de Trump de impor tarifas de 100%, e disse que elas eram percebidas como uma estratégia de negociação comercial.

Desde que assumiu o cargo, em março passado, Carney havia evitado uma relação ruim com Trump. Porém, desde o discurso amplamente comentado do primeiro-ministro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o tom do presidente americano em relação ao Canadá é cada vez mais duro.

