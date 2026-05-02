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EUA

Trump diz que vai revisar plano enviado pelo Irã para encerrar guerra

A proposta de Teerã foi encaminhada a Washington nesta sexta-feira, por meio do Paquistão

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai revisar o plano que o Irã enviouDonald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai revisar o plano que o Irã enviou - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 2, por meio de post em uma rede social, que em breve irá revisar o plano enviado pelo Irã para encerramento do conflito no Oriente Médio.

A proposta de Teerã foi encaminhada a Washington nesta sexta-feira, por meio do Paquistão.

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"Em breve vou revisar o plano que o Irã acabou de nos enviar, mas não posso imaginar que seria aceitável, pois eles ainda não pagaram um preço alto o suficiente pelo que fizeram à humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos", escreveu o republicano.

Mais cedo, o vice-ministro para Assuntos Internacionais e Jurídicos do Irã, Kazem Gharibabadi, já havia afirmado que o plano entregue pelo país persa visa encerrar "de forma permanente" o conflito com os EUA, ressaltando que cabe aos americanos decidir entre a via diplomática ou a manutenção do confronto.

 

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