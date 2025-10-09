Qui, 09 de Outubro

CESSAR-FOGO

Trump diz que "vai tentar" ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza

Em reunião de gabinete na Casa Branca, o presidente disse que o acordo "pôs fim à guerra na Faixa de Gaza" e conduzirá a uma paz mais ampla no Oriente Médio

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que vai tentar viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns entre Israel e o Hamas.

Em reunião de gabinete na Casa Branca, Trump disse que o acordo "pôs fim à guerra na Faixa de Gaza" e conduzirá a uma paz mais ampla no Oriente Médio.

"Vou tentar viajar" ao Egito, disse o presidente. "Vamos tentar chegar lá, e estamos trabalhando no momento exato" para fazê-lo, declarou, acrescentando que a prioridade era o retorno dos últimos reféns, que, segundo ele, seriam libertados até terça-feira.

Sobre esse tema, o presidente americano reconheceu que os corpos de alguns reféns seriam "um pouco difíceis de encontrar". Também afirmou que "ninguém será obrigado a deixar a Faixa de Gaza".

Trump informou que autoridades israelenses lhe pediram que discursasse no parlamento israelense. "Dei meu consentimento. Esta é a primeira vez que um presidente faz isso, o que torna tudo muito interessante", comentou.

Três chefes de Estado americanos já se dirigiram a uma sessão plenária do Knesset: Jimmy Carter, em 1979; Bill Clinton, em 1994; e George W. Bush, em 2008.

Trump também garantiu que haverá um "desarmamento" e uma "retirada" de tropas em uma próxima fase do acordo sobre Gaza.


 

