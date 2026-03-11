A- A+

Internacional Trump diz que vai usar 'um pouco' da reserva estratégica de petróleo dos EUA A apoiadores, presidente americano disse que os preços do petróleo já estão cedendo, mas que os EUA precisam concluir 'trabalho' no Irã

O presidente Donald Trump disse, nesta quarta-feira, que os Estados Unidos vão usar "um pouco" das suas reservas estratégicas de petróleo, depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou que os países-membros recorreriam a estes estoques por causa da guerra contra o Irã. Ao total, 31 países integram a AIE, incluindo Alemanha, Japão, Reino Unido, Canadá e França.

— Agora mesmo, a reduziremos um pouco. Isso fará baixar os preços — disse Trump em entrevista à emissora Local 12 de Cincinnati, Ohio, quando perguntado se recorreria à reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos.

Pouco depois, o republicano discursou a apoiadores em Hebron, Kentucky, estado no sudeste dos EUA. Trump disse que os preços do petróleo já estão baixando novamente, mas que os Estados Unidos ainda precisam concluir a guerra contra o Irã.

— Vamos reduzir substancialmente o preço do petróleo. Mas temos que terminar o trabalho, certo? — afirmou.

