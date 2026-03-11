Qua, 11 de Março

Internacional

Trump diz que vai usar 'um pouco' da reserva estratégica de petróleo dos EUA

A apoiadores, presidente americano disse que os preços do petróleo já estão cedendo, mas que os EUA precisam concluir 'trabalho' no Irã

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente Donald Trump disse, nesta quarta-feira, que os Estados Unidos vão usar "um pouco" das suas reservas estratégicas de petróleo, depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou que os países-membros recorreriam a estes estoques por causa da guerra contra o Irã. Ao total, 31 países integram a AIE, incluindo Alemanha, Japão, Reino Unido, Canadá e França.

— Agora mesmo, a reduziremos um pouco. Isso fará baixar os preços — disse Trump em entrevista à emissora Local 12 de Cincinnati, Ohio, quando perguntado se recorreria à reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos.

Pouco depois, o republicano discursou a apoiadores em Hebron, Kentucky, estado no sudeste dos EUA. Trump disse que os preços do petróleo já estão baixando novamente, mas que os Estados Unidos ainda precisam concluir a guerra contra o Irã.

— Vamos reduzir substancialmente o preço do petróleo. Mas temos que terminar o trabalho, certo? — afirmou.

