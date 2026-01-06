Imposição
Trump diz que Venezuela 'entregará' até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA
Os Estados Unidos sequestraram Maduro no último sábado (3)
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ainda que irá controlar as receitas sobre o petróleo venezuelano - Foto: Jim Watson / AFP
O presidente americano Donald Trump disse nesta terça-feira (6) que o governo interino da Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos, e que as receitas serão "controladas" por ele.
"As autoridades interinas na Venezuela entregarão entre 30 e 50 MILHÕES de barris de petróleo de alta qualidade, sancionado, aos Estados Unidos", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.
"Este petróleo será vendido a preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como presidente dos Estados Unidos [...] para garantir que seja utilizado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos."