A- A+

fed Trump diz que Warsh enfrenta 'conselho hostil' no Fed e iniciará processo contra Lisa Cook Trump também disse que a economia dos Estados Unidos está nos "anos dourados" e poderia estar crescendo muito acima dos 4%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (2) que o seu escolhido para liderar o Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, está enfrentando "hostilidades" dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) e que iniciará um processo para remover a diretora Lisa Cook do conselho.

"Ele Warsh tem um Conselho que talvez seja um pouco hostil e, sabe, infelizmente, talvez um conselho que queira fazer a coisa errada", disse Trump em entrevista à CNBC.

O presidente afirmou que iniciará um processo administrativo para remover a diretora Lisa Cook do Conselho do Fed. O chefe da Casa Branca sofreu um revés na Suprema Corte americana no início da semana após a corte decidir manter Cook em seu cargo na autoridade monetária enquanto contesta acusações de suposta fraude hipotecária.

Trump também disse que a economia dos Estados Unidos está nos "anos dourados" e poderia estar crescendo muito acima dos 4%, atingindo até mesmo altas mais expressivas de 12% ou 13%.

"Temos mais fábricas sendo construídas hoje do que em qualquer outro momento. Temos mais pessoas trabalhando hoje do que em qualquer época na história do nosso país, e pessoas ganhando mais dinheiro do que jamais ganharam", avaliou o presidente.

Veja também