Trump diz que Xi visitará EUA "em um futuro não muito distante"

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (17) que seu homólogo chinês, Xi Jinping, visitará em breve os Estados Unidos, em meio às tensões comerciais entre as duas principais economias do mundo.

"Ele virá em um futuro não muito distante", declarou Trump a jornalistas durante uma visita ao Centro Kennedy de Artes Cênicas em Washington, sem dar mais detalhes.

O Wall Street Journal informou na semana passada que Washington e Pequim haviam iniciado negociações sobre uma possível cúpula em junho nos Estados Unidos. Ambos os líderes fazem aniversário nesse mês.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump impôs tarifas aos seus principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México, alegando desequilíbrios comerciais e a incapacidade desses países de deter o fluxo de fentanil, um opioide sintético responsável por uma crise de saúde nos Estados Unidos.

A China pediu na semana passada um "diálogo" com Washington.

No início deste mês, Trump aplicou uma tarifa aduaneira adicional de 20% sobre produtos chineses, alegando que as substâncias usadas pelos cartéis de drogas mexicanos para fabricar fentanil, segundo Washington, vêm da China.

Pequim respondeu com tarifas de até 15% sobre uma série de produtos agrícolas americanos, como soja, carne suína e frango.

A China, maior produtora mundial de aço, também prometeu tomar "todas as medidas necessárias" em resposta às novas tarifas americanas sobre aço e alumínio.

Xi visitou os Estados Unidos pela última vez em novembro de 2023, quando se reuniu na Califórnia com o ex-presidente democrata Joe Biden, numa tentativa de aliviar as crescentes tensões entre as duas superpotências.

